Grether's: Nationale Ikonen zieren diesmal die Dosen

Publiziert am 21.08.2024

Jedes Sujet der Grether’s Limited Edition V verkörpert Schweizer Werte und Traditionen sowie Schweizer Landschaften im Wandel der Jahreszeiten. Gezeichnet hat sie erstmals die Bieler Illustratorin Capucine Matti. Mit ihrer individuellen künstlerischen Note habe sie die Essenz der Schweizer Kultur durch geschichts- und traditionsreiche Charaktere eingefangen, heisst es in einer Medienmitteilung zu den neuen Dosen.

Die vier Limited Edition Golddosen 2024 Blackcurrant zuckerfrei sind ab sofort und solange Vorrat in Apotheken und Drogerien in der Schweiz, im nahen Ausland und in den USA erhältlich. (pd/nil)