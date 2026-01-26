Publiziert am 26.01.2026

Die Umfirmierung betrifft die juristische Entität, hat aber keine Auswirkungen auf die einzelnen Marken oder deren redaktionelle Ausrichtung, heisst es in einer Medienmitteilung.

Zur Unternehmensgruppe Interact Media Group gehören unter anderem das Newsportal Nau.ch, das Fachmagazin Travelnews und der Gratisanzeiger BärnerBär.

Das Unternehmen will das Portfolio ausbauen und Platz für zusätzliche Titel und Angebote schaffen. «Auch für unsere Verkaufsabteilung ist es zentral, unter einer übergeordneten Entität aufzutreten», wird Verwaltungsratspräsident Olivier Chuard zitiert.

Interact Media Group vermarktet verschiedene Titel. «Die neue Struktur solle diesen Ansatz vereinfachen und die Position im Markt stärken.» (pd/nil)