HarbourClub: Networking in der Barfussbar

Publiziert am 27.06.2024

Am Dienstagabend hat der HarbourClub zur Sommerparty 2024 in Zürich eingeladen. Leichte Regentropfen zwangen die Gäste zum Apéro um 18.30 Uhr ins Gewölbe des Kreuzgangs des Fraumünsters, doch dann verzogen sich die schweren Wolken und dem Fest unter freiem Himmel in der Barfussbar stand nichts mehr entgegen. Bei Klängen von DJ Fräne und einem griechischen Buffet durften die Gäste endlich den verspäteten Sommer 2024 geniessen.

