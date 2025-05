Newsroom Communication: Neue Köpfe und ein Facelift zum runden Geburtstag

Publiziert am 18.05.2025

Die Firma Newsroom Communication hat anlässlich der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung zwei Wechsel im Verwaltungsrat gutgeheissen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Neu Einsitz im Gremium nimmt Stefan Niedermaier. Der IT-Unternehmer und frühere Geschäftsführer des BSC Young Boys ist seit 2023 Mitbesitzer des Bieler Medienunternehmens Gassmann.

Weitere Verstärkung erhält der Verwaltungsrat aus Zürich. Mit Iva Bozovic, Chief Marketing Officer bei der Oomnium AG und ehemalige Business Director von TBWA/Switzerland, stosse «jemand mit viel Marketing- und Agenturerfahrung dazu», heisst es weiter.

Nach fast 10 Jahren im Newsroom-Verwaltungsrat verlassen der frühere Mobiliar-Kommunikationschef Peter Marthaler und Marcel Suter, Inhaber der Agentur Klarkom, das Gremium.

Neue Website, grosses Fest

Zum zehnten Geburtstag zeigt sich die Agentur optisch aufgefrischt: Website, Farbwelt und Logo wurden überarbeitet. Sichtbar wird der Facelift auch an der schimmernd beschrifteten Agenturfassade im Berner Breitenrainquartier.





Zur Feier des Jubiläums fanden sich am vergangenen Freitagabend über 200 Gäste am Firmensitz ein, um auf das zehnjährige Bestehen von Newsroom Communication anzustossen.

Vor zehn Jahren als kleines Studenten-Projekt gestartet, ist Newsroom Communication heute eine der führenden Agenturen in der Schweiz, wenn es um strategisch geführte Unternehmenskommunikation im Newsroom-Stil geht.







Die Idee zur Gründung entstand 2015 aus einer einfachen Überlegung heraus, wie das Unternehmen schreibt: Wenn klassische Medien schnell und tiefgründig auf Ereignisse reagieren können, wieso nicht dieses System auf die Eventkommunikation übertragen? Daraus entstand die Event-Newsroom-Struktur. In den ersten Jahren übernahm die Agentur die Live-Kommunikation im Auftrag von Grossanlässen und bespielte sämtliche Online-Kanäle. Zu den Kunden zählten damals der Volkslauf Grand-Prix von Bern, die Swiss-Skills Berufsmeisterschaften, die Kunstturn-Europameisterschaft 2016 oder auch für die letzte Muba-Messe in Basel. Mit dieser Erfahrung folgten Beratungsmandate für die ganzjährige Kommunikationsarbeit von Organisationen, die sich heute in vielen Unternehmen etabliert hat und oft «Corporate Newsroom» genannt wird.

«Kommunikation nicht verwalten, sondern gestalten»



«Wir wollten nie einfach eine Kommunikationsagentur sein, sondern einen Ort schaffen, an dem Kommunikation nicht verwaltet, sondern gestaltet wird», kommentiert Benjamin Blaser, Mitgründer und Verwaltungsratspräsident, das Selbstverständnis seiner Firma.



Zu den Auftraggebern von Newsroom Communication gehören inzwischen grosse Unternehmen und Behörden wie die Swiss Football League, die Axpo, die Stadt Bern, das Bundesamt für Energie.

Eine besondere Beziehung besteht zum Sport: Noch bevor es Newsroom Communication als Agentur gab, riefen zwei der Mitgründer das YB-Fanradio «Radio Gelb-Schwarz» ins Leben – und brachten damit jedes Spiel des BSC YB in die heimischen Stuben. Aus dieser frühen Verbindung entwickelte sich eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Berner Sportclub: Newsroom baute das Stadion-TV aus, führte ein Matchcenter ein und verantwortete mehrere neue digitale Produkte wie etwa den äusserst erfolgreichen YB-Podcast. (pd/nil)