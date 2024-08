Farner: Neue Leadagentur für das Dolder Grand

Publiziert am 06.08.2024

Das Zürcher Luxushotel The Dolder Grand hat Farner als neue Leadagentur für PR und Kommunikation in der Schweiz beauftragt, teilt die Kommunikationsagentur am Dienstag mit. Die Zusammenarbeit begann offiziell im Mai 2024, zeitgleich mit dem Start des 125-jährigen Jubiläumsjahres des Hotels.

Das Dolder Grand wolle seine Positionierung als visionäres Fünfsternehotel mit nationaler und internationaler Strahlkraft weiter ausbauen. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der Stärkung der Bekanntheit in der gesamten Schweiz, insbesondere in der Westschweiz, heisst es weiter.

Farner wird das Dolder Grand ganzheitlich mit strategischer Kommunikationsberatung sowie Issues- und Krisenkommunikation unterstützen. Die Agentur soll dazu beitragen, die externe Kommunikation des Hotels auf ein neues Niveau zu heben und seine Positionierung als «Leuchtturm urbaner Gastlichkeit» zu festigen, wie Joachim Schweier, Senior Marketing & Communications Manager bei The Dolder Grand, in der Mitteilung erklärt. Für Farner bedeutet dieser Auftrag eine Erweiterung ihres Kundenportfolios im Luxussegment und im Consumer-Bereich. (pd/spo)