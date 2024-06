Publiziert am 24.06.2024

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren habe man sich als neuer Agenturpartner für die Strategieperiode 2023-2027 durchgesetzt, schreibt Scholz & Friends Zürich in einer Medienmitteilung. Die Zusammenarbeit verfolge das Ziel, die konsequente Entwicklung von Swissgrid zu einem stark digitalisierten, innovativen und nachhaltigen Unternehmen sichtbar zu machen, so die Agentur weiter. Ausserdem solle das Unternehmen intern und extern als eine der zentralen Gestalterinnen der Transformation des Stromsystems positioniert werden.

«Wir freuen uns sehr auf eine höchstspannende Aufgabe: Swissgrid in eine neue Phase der Transformation des Schweizer Höchstspannungsnetzes zu begleiten und hierfür kommunikativ neue Impulse zu setzen», wird Mathias Rösch, CEO von Scholz & Friends Zürich, in der Mitteilung zitiert.

Die Full-Service-Agentur wird Swissgrid ab sofort bei der strategischen Weiterentwicklung der Kommunikation sowie bei der Umsetzung der internen und externen Kommunikationsmassnahmen unterstützen. (pd/nil)