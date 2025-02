Publicis Luxe: Neue Luxus-Hubs in Genf und Zürich

Publiziert am 18.02.2025

Die Publicis Groupe Schweiz baut ihr Agenturangebot im Luxussegment aus. Mit der Einführung von Publicis Luxe entstehen in Genf und Zürich zwei neue Standorte, die sich auf Premium- und Luxusmarken spezialisieren. Die neuen Schweizer Hubs ergänzen das bestehende internationale Netzwerk mit Standorten in Paris, Shanghai und New York, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Das Leistungsspektrum der neuen Einheit umfasst die Bereiche Strategie, Kampagnen, Digital Business, CRM, Social Media, Produktion und Innovation. Dabei deckt Publicis Luxe verschiedene Luxussegmente ab – von Mode, Beauty und Düften über Schmuck und Uhren bis hin zu Lifestyle, Kultur und High-End-Hospitality.

Die Expansion nach Genf und Zürich erfolgt laut Mitteilung in einer Zeit des Wandels in der Luxusbranche. Neue Entwicklungen wie die steigende Bedeutung der Generation Z, deren Fokus auf Nachhaltigkeit und digitale Innovation liegt, prägen den Markt. Auch der wachsende Secondhand-Markt und die zunehmende Nachfrage nach immersiven Erlebnissen verändern die Luxuslandschaft.

«Die Schweiz hat die Geschichte der Luxusgüterindustrie mitgeschrieben», wird Alexander Haldemann, CEO Publicis Groupe Schweiz, zitiert. «Es fehlte aber bislang eine Agentur mit dezidierter Luxus-Expertise und direktem Zugang zu den Schlüsselmärkten in Asien und Nordamerika.»

Die Publicis Groupe Schweiz beschäftigt über 350 Spezialistinnen und Spezialisten und vereint verschiedene Agenturen wie Leo, Saatchi & Saatchi, MetaDesign und weitere unter einem Dach. Weltweit arbeiten über 103'000 Expertinnen und Experten in mehr als 100 Ländern für die Publicis Groupe. (pd/cbe)