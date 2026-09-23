Publiziert am 23.09.2026

Ausgangspunkt des Redesigns ist die neue Wort-/Bildmarke. Sie setzt sich aus den Anfangsbuchstaben S und H zusammen, die durch Anschnitte zu einem eigenen Zeichen verschmelzen. Das reduzierte H verweist formal auf das Schweizer Kreuz. Laut Mitteilung soll damit der Bezug zur Schweiz aus der Typografie entstehen statt über eine illustrative Darstellung.

Aus der Geometrie der Bildmarke ist das gesamte Designsystem abgeleitet. Die Formen des Zeichens dienen als modulare Flächen und bilden die Grundlage für ein Layoutsystem, das in sämtlichen Anwendungen zum Einsatz kommt.

Neu ist auch die Bildwelt. Transparente Glasobjekte stehen für Themen wie Recht, Dialog, Wachstum, Vernetzung und Verantwortung. Die Glasbilder stammen ebenfalls von der Agentur. Ergänzt werden sie durch Fotografien aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie aus dem institutionellen Umfeld der Schweiz.

Parallel dazu hat die Agentur die neue Website gestaltet und programmiert. Sie verfügt laut Mitteilung über eine klare Informationsarchitektur und einen geschützten Bereich für Mitglieder. (pd/cbe)