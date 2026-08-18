Publiziert am 18.08.2026

Der neue Lehrgang verbindet strategische Kommunikationsarbeit mit Themen wie künstliche Intelligenz, Datenkompetenz, Veränderungsprozesse und ethische Verantwortung. Als Begründung für den neuen Fokus verweist die Hochschule auf sich wandelnde Anforderungen an die Unternehmenskommunikation, etwa durch KI, veränderte Mediengewohnheiten sowie steigende Erwartungen an Transparenz und Glaubwürdigkeit.

Vermittelt werden die Inhalte laut Mitteilung von Fachpersonen aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft, ergänzt durch Praxisbesuche und Projektarbeit. Studienleiter Sebastian Drews lässt sich dazu wie folgt zitieren: «Die Teilnehmenden arbeiten gemeinsam mit Expertinnen und Experten an ihrer eigenen kommunikativen Herausforderung. Und das nicht im Seminarraum, sondern direkt dort, wo Kommunikation passiert: In Netzwerkorganisationen, Agenturen und Medienunternehmen.» Der fachliche Austausch soll sowohl vor Ort als auch online stattfinden.

Das IMP ist an der FH Graubünden für Aus- und Weiterbildung im Bereich konvergenter Medienproduktion zuständig und betreibt in diesem Themenfeld auch angewandte Forschung. (pd/cbe)