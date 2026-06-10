News aktuell: Neuer Event lädt zum Frühstück ein

Publiziert am 10.06.2026

News aktuell (Schweiz) AG hat mit dem «Comm.Zmorge» eine neue Veranstaltungsreihe lanciert, die Fachleute aus PR, Medien und Kommunikation bei Kaffee und Gipfeli zusammenbringt, wie der Kommunikationsdienstleister mitteilt. Die Auftaktveranstaltung fand Dienstag statt und widmete sich dem Spannungsfeld zwischen Medienethik, Persönlichkeitsschutz und Krisenkommunikation im Sport.

Als Referenten sprachen Bernard Maissen, ehemaliger Bakom-Direktor und früherer Chefredaktor der SDA, sowie Sandro Frei, Head of Communication der ZSC Lions AG. Maissen sprach über «Medien zwischen Clickbaiting und Ethik. Vom Umgang mit heiklen Informationen und dem Persönlichkeitsschutz» und beleuchtete unter anderem den Umgang mit sensiblen Fällen aus dem Sportumfeld – wie die öffentlich diskutierte Causa Patrick Fischer.

«Medienethisch verhalten sich die Journalist:innen korrekt, wenn sie sich an den Pressekodex halten. Jedoch geht es heute viel um Clickbaiting - denn Klicks lassen sich monetarisieren, was die Journalist:innen unter enormen Druck setzt, die ethischen Grundsätze auszureizen», wird Maissen zitiert. Frei schilderte seinerseits die Herausforderungen der Klubkommunikation zwischen Fans, Medien und Management.

«Mit dem ‹Comm.Zmorge› schaffen wir bewusst einen Raum für echten Austausch auf Augenhöhe – jenseits von klassischen Konferenzformaten», wird Eldi Nazifi, Geschäftsführer von News aktuell zitiert. Das Format soll künftig regelmässig aktuelle Themen und Trends aus Kommunikation, Medien und PR aufgreifen. (pd/spo)