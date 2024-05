Bold: Neuer Look für Jsotta und Ginuine

Publiziert am 16.05.2024

Lateltin hat für den Vermouth Jsotta und den Gin Ginuine einen neuen Auftritt inklusive Kommunikationsmassnahmen in Auftritt gegeben.

Jsotta ist ein Vermouth, der ausschliesslich aus Schweizer Weinen und mit handverlesenen Schweizer Kräutern hergestellt wird, heisst es in der Mitteilung. 2020 wurde das Sortiment durch Jsotta Bitter erweitert, gefolgt von den alkoholfreien Alternativen Jsotta Senza und unlängst dem brandneuen Jsotta Aperitivo. Passend dazu entwickelte die Berner Kommunikationsagentur Bold für Jsotta ein frisches, modernes Branding, das die Marke entsprechend inszeniert.





Das Ginuine-Sortiment wurde durch G’nuine Zero, der alkoholfreien Gin-Alternative ergänzt. Passend zu diesem zeitgemässen Getränk habe Bold auch hier einen Markenauftritt geschaffen, der den unverfälschten Charakter von G’nuine Zero in Szene setze, schreibt die Agentur.

Bold setzt in den Kampagnen für Jsotta und G’nuine Zero auf eine vielfältige Kommunikationsstrategie, um die Marken mit frischen Auftritten in den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten zu verankern. Die Looks sollen sowohl die Tradition als auch die Innovationskraft von Lateltin widergeben. Die neuen Key Visuals und Spots beider Getränke sind ab Mai auf breit gefächerten Plakat-, DOOH, Print und Online-Umsetzungen zu sehen.

(pd/wid)