Marianne Affolter und Jérôme Strijbis übernehmen die Geschäftsleitung beim Kampagnenforum, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit ihnen hätten die beiden Gründer Martin Diethelm und Andreas Freimüller «gleich zwei erfahrene Kommunikationsprofis» als Nachfolger an Bord geholt.

Affolter und Strijbis kennen sich laut Mitteilung seit dem Beginn ihrer NPO-Laufbahn und haben dabei in wechselnden Konstellationen zusammengearbeitet. In der Zusammenarbeit bei der Geschäftsleitung werden sie die Dienstleistungen von Kampagnenforum weiterführen und gleichzeitig mit neuen Formaten die Entwicklung des Sektors unterstützen.

Affolter ist Non-Profit-Managerin und Kommunikationsspezialistin. Ihre Expertise liegt in der Entwicklung und Umsetzung von Polit- und NPO-Campaigning, der strategischen und politischen Kommunikation, der Organisationsführung und der Unterstützung von Organisationen bei der Betriebsführung, der Prozessoptimierung und der digitalen Transformation. Nach Einsätzen für die Neue Zürcher Zeitung und Ringier als Volontärin, freie Mitarbeiterin und Polit- und Nachrichten-Redaktorin war sie als Projektleiterin und Kommunikations- und Fundraisingbeauftragte für internationale Organisationen unterwegs. Danach war sie als Kommunikationschefin und im Geschäftsleitungseinsitz von Pro Juventute während vieler Jahre mitverantwortlich für die Führung und Neuausrichtung einer der grössten Stiftungen der Schweiz, wo sie unter anderem die Bereiche Campaigning, Politik und Eventmanagement aufbaute und leitete. Seit 2016 ist sie als Geschäftsführerin und Beraterin für NPO und Unternehmen tätig. Bei Kampagnenforum setzt sie das um, was sie am liebsten macht: Mit Campaigning, Kommunikation und einer wirkungsvollen Organisationsführung Projekte zum Erfolg zu führen.

Strijbis hat als Geschäftsführer und Marketingspezialist «nationale und internationale Organisationen durch turbulente Zeiten geführt, aufgebaut und modernisiert», heisst es weiter. Sein Fokus liegt auf der Strategie- und Organisationsentwicklung, der agilen Projektentwicklung und dem Einsatz von Marketing- und Kommunikationsautomation. Seine Laufbahn umfasst Start-up-Erfahrung im Sport- und IT-Umfeld, Lehr- und Dozententätigkeit an Fachtagungen sowie langjährige Organisations- und Managementerfahrung im Eventbereich. Als Geschäftsführer formte er Save the Children in der Schweiz zu einer anerkannten Stimme für die Wahrnehmung der Kinderrechte, und während drei Jahren prägte er als Marketingverantwortlicher die Entwicklung des Online-Fundraising-Pioniers RaiseNow bei dessen Entwicklung in der Schweiz und international mit, bevor er sich Ende 2019 selbstständig machte. Bei Kampagnenforum wird Strijbis seinen Erfahrungsschatz in der Strategieberatung und dem Einsatz innovativer Technologien einsetzen und die Weiterentwicklung der Kursplattform Kampacademy vorantreiben.

Nachdem sich Mitgründer Martin Diethelm im August aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen hat, forderten der Aufbau und die Führung des Schweizer NGO Campax mehr Aufmerksamkeit, als Andreas Freimüller neben Kampagnenforum und Familie aufbringen konnte, heisst es in der Mitteilung. Die Partnerschaft mit Affolter und Strijbis sei damit für alle Beteiligten ein Gewinn. «Ich möchte Campax zu einem wichtigen Stakeholder in der Schweizer Politlandschaft weiterentwickeln und vielleicht, vielleicht noch ein paar weitere Unternehmen gründen», so Freimüller. (pd/cbe)