Scholz & Friends: Neues Markendesign für EnergieSchweiz

Publiziert am 19.12.2025

Scholz & Friends Zürich hat das Markendesign für EnergieSchweiz überarbeitet. Die Organisation unterstützt Bevölkerung, Unternehmen und öffentliche Hand bei der Energiewende. Das Programm fördert Energieeffizienz, Dekarbonisierung und erneuerbare Energien und stellt Informationen auf energieschweiz.ch bereit.

Angesichts eines komplexer gewordenen Marktes sollte das Markendesign optimiert werden, heisst es in einer Mitteilung. Scholz & Friends übernahm Strategie und Gestaltung. Die wichtigste Änderung: Die bisherigen Submarken werden integriert. Künftig läuft die gesamte Kommunikation unter dem Namen EnergieSchweiz.

«Eine klare und konsistente Markenführung ist für EnergieSchweiz essenziell. Damit erreichen wir unsere vielfältigen Zielgruppen noch effektiver und stärken Vertrauen durch Wiedererkennbarkeit», sagt Raphael Zürcher, stellvertretender Geschäftsführer von EnergieSchweiz.

Die Markenrichtlinien sind neu digital in Frontify dokumentiert. Scholz & Friends begleitet die Umsetzung bei EnergieSchweiz und den Partneragenturen. (pd/spo)