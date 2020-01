CH Media: Neuzugang in der Unternehmenskommunikation

Alena Kress verstärkt ab Februar 2020 die Unternehmenskommunikation und Medienpolitik von CH Media, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 29-Jährige arbeitete bis Ende 2019 fürs PR-Beratungsunternehmen Int/Ext Communications in Basel. Zuvor war sie Mediensprecherin bei Coop.

Kress verfügt über einen Bachelor of Arts in Soziologie und Medienwissenschaften der Universität Basel sowie über einen Master of Arts in Kommunikationswissenschaften und Medienforschung der Universität Fribourg. (pd/lol)