Das KMU-Netzwerk Swiss Venture Club (SVC) startet am Montag in Zusammenarbeit mit CH Media den neuen Podcast «KMUStorys». Jeden Monat beleuchtet Nik Hartmann während rund 30 Minuten im Gespräch mit einer KMU-Persönlichkeit die grossen Geschichten hinter den kleinen und mittleren Unternehmen der Schweiz. In der ersten Folge ist Christoph Zweifel, CEO Zweifel Pomy Chips AG und Gewinner des «Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich 2020», zu Gast.



Der SVC will erfolgreiche Unternehmen ins Licht der Öffentlichkeit stellen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Nik Hartmann, der als langjähriger Moderator von «Prix SVC»-Verleihungen eng mit dem Swiss Venture Club verbunden sei, habe «der wohl bekannteste Geschichtenerzähler der Schweizer Medienszene» als Talkmaster gewonnen werden können.

«Ich freue mich sehr auf den neuen Podcast und die Zusammenarbeit mit CH Media», wird SVC-Präsident Andreas Gerber zitiert. «Die KMU sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, sie stellen zwei Drittel der Arbeitsplätze. Mit dem neuen Podcast möchten wir den Hörerinnen und Hörern inspirierende Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern bieten und dadurch die Wirtschaft und Ihre Exponenten erlebbar machen.»

Pascal Scherrer, Leiter TV Regional CH Media, ergänzt: «Viele Podcasts in der Deutschschweiz sind inhaltlich stark, jedoch erreichen sie bescheidene Reichweiten im digitalen Markt. Deshalb pushen wir ‹KMUStorys› mit Podcast-Clips im SVC-Netzwerk und auf den CH-Media-Radiokanälen. Letztere bilden das reichweitenstärkste Radio-Netzwerk der Schweiz.»

Der Podcast «KMUStorys» ist über alle gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts erhältlich. Zudem ist er über die SVC-Website sowie auf den Radio- und Today-Webseiten von CH Media verfügbar. (pd/cbe)