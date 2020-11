Pecunia ist der neue Name des Darlehensangebots der Fachstelle Studienfinanzierung der Universität Zürich (UZH). Die Fachstelle berät die Studierenden in allen finanziellen Belan-gen von Stipendien bis hin zur Budgetplanung. Damit das Angebot mit mehr Prägnanz und Publizität kommuniziert werden kann, haben die Brandingspezialistinnen und -spezialisten von Jung von Matt Brand Identity einen adäquaten Namen und ein frisches Erscheinungsbild entwickelt, heisst es in der Mitteilung.

Der Auftritt von Pecunia soll Anbietern aus der Privatwirtschaft Paroli bieten und eindeutig als eine Dienstleistung der UZH erkennbar sein. Der lateinische Name signalisiert den akademischen Kontext des Angebots und leitet sich vom lateinischen Sprichwort «Pecunia non olet», also «Geld stinkt nicht» ab.Pecunia unterstützt Studierende dabei, die Scheu vor Finanzfragen zu verlieren und sich aktiv mit finanziellen Belangen auseinanderzusetzen.

Der singuläre Einsatz der Primärfarbe Blau, die Serifenschrift der Marke UZH sowie die farbliche Betonung des Wortteils «Uni» unterstreichen die Zugehörigkeit des Darlehensangebots zur Universität Zürich. Im Kern des Auftritts steht ein KeyVisual bestehend aus einer Wortmarke und einem wechselnden Icon. Ergänzt werden die beiden Elemente durch knappe Botschaften und ein grafisches Linienraster. Entstanden sei somit ein pflegeleichter Auftritt, der durch seine Reduktion gleichzeitig akademische Sachlichkeit und studentische Coolness zum Ausdruck bringe, heisst es. Neben dem Brand Design hat Jung von Matt Brand Identity den Webauftritt von Pecunia sowie Vorlagen für Social Media-Posts realisiert.

Verantwortlich bei der Universität Zürich: Brigitte Ortega (Leiterin Fachstelle Studienfinanzierung), Valérie Graf (Stv. Leiterin Fachstelle Studienfinanzierung); verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Julius Jäger (Strategie), Roman Imhof (Konzept), Loraine Olalia (Design und Programmierung) (pd/wid)