The Boomers: Peter Hartmeier verstärkt das Netzwerk

Publiziert am 14.05.2024

Peter Hartmeier verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Kommunikation. Seit 2013 ist er Mitinhaber von Lemongrass Communications, davor war er Kommunikationschef von UBS Schweiz. Seine langjährige Laufbahn begonnen hat er als Journalist und leitete während mehrerer Jahre als Chefredaktor die Redaktion des Tages-Anzeigers.

Peter Hartmeier hält Reden, moderiert Debatten und schreibt Texte. Ausserdem führt er regelmässig Interviews für einen TV-Privatsender. «Der Wille, Menschen präzise zu befragen und Gespräche zu ermöglichen, bildet die Essenz meiner beruflichen Tätigkeit», wird er in einer Mitteilung von Dienstag zitiert.

Mit ihm wächst das Portfolio von The Boomers auf elf hochkarätige Persönlichkeiten. Darunter neben Aldo C. Schellenberg, Stefan Gubser, Frank Baumann oder Sonja Zöchling auch Hans Hess, Dr. Alex Rübel, Hannes Britschgi, Marco Cortesi, Ursula Diebold und Hugo Bigi. Auch die Gründerinnen Priska Wolff und Daniela Hess, freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: «Mit Peter Hartmeier haben wir einen ausgewiesenen Journalisten und erfahrenen Kommunikationsberater aus der Wirtschaft, der das Netzwerk perfekt ergänzt. Wir freuen uns sehr über seine Zusage.»

Das Netzwerk vereint erfahrene und gestandene Persönlichkeiten, die ihr Wissen und Können an Unternehmen, Institutionen und Organisationen weitergeben sei es für Referate, Moderationen, Interviews oder Beratungen von Einzelpersonen oder ganzen Teams. Kunden nutzen den generationenübergreifenden Knowhow-Pool in einem breiten Feld – von der internen Schulung von Mitarbeitenden und Kadern, über Coaching bis zu Moderationen und Diskussionen oder Referaten an grösseren Anlässen. (pd/spo)