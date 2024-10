WeArePepper: PR-Mandat von Hyatt-Hotels gewonnen

Publiziert am 02.10.2024

Ab sofort übernimmt die Kommunikationsagentur WeArePepper die PR-Arbeit für das Hyatt Regency und das Hyatt Place Zurich Airport The Circle sowie das The Circle Convention Center in der Deutschschweiz.

Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Bekanntheit beider Hotels sowie des Kongresszentrums am Zürcher Flughafen sowohl bei Medienschaffenden als auch in der breiten Öffentlichkeit zu steigern, wie es in einer Mitteilung heisst. Insbesondere sollen Geschäftsreisende, Gruppenkunden und Endverbraucher aus dem lokalen Markt durch gezielte PR-Aktivitäten auf die vielfältigen Angebote der Hotels, Restaurants und Bars sowie des The Circle Convention Centers aufmerksam gemacht werden.

WeArePepper hat laut eigenen Angaben eine massgeschneiderte Kommunikationsstrategie entwickelt, um die Markenbekanntheit und Sichtbarkeit der Hotels und des Convention Centers zu steigern. Die Strategie umfasst regelmässige Medienmitteilungen, die Organisation von Medienreisen, den Aufbau und die Pflege von Medienkontakten sowie das Management der Multimedia-Datenbank.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Hotels und das Convention Center durch kontinuierliche, zielgerichtete Kommunikation im Bewusstsein der deutschsprachigen Schweizer Öffentlichkeit zu verankern. (pd/cbe)