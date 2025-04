Bertakomm: Rahel Walser baut Basler Büro auf

Publiziert am 25.04.2025

Rahel Walser verstärkt ab September 2025 die Kommunikationsagentur Bertakomm als Senior Consultant. Die 38-Jährige wird in ihrer Heimatstadt Basel ein neues Büro der Agentur aufbauen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

Walser wechselt vom Generalsekretariat des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt zu Bertakomm. Zuvor war sie mehrere Jahre als Redaktorin bei Radio SRF tätig und wurde 2019 mit dem Swiss Press Award ausgezeichnet. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Soziologie und Medienwissenschaft der Universität Basel sowie langjährige Erfahrung in der Moderation von Podien und Gesprächsrunden zu politischen Themen.

«Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk in die politische und kommunikative Beratung einzubringen – gerade in meiner Heimatstadt Basel», wird Walser in der Mitteilung zitiert. Bei Bertakomm wird sie sich auf die kommunikative und politische Beratung von Verbänden, Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen konzentrieren. Zudem wird sie weiterhin in der Moderation tätig sein und ihr Know-how in den Bereichen Auftrittskompetenz und Mediencoachings einsetzen.

Roland Siegenthaler, CEO bei Bertakomm, erklärt: «Mit Rahel Walser verstärken wir uns gezielt mit einer Expertin, die sowohl im Raum Basel als auch national gut vernetzt ist.»

Bertakomm ist eine Fullservice-Agentur, die Anfang 2025 aus der Fusion der Kommunikationsplan AG und der Berta Kommunikation AG entstanden ist. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Zürich, Bern, St. Gallen sowie in der Westschweiz und im Tessin. Die Agentur bietet Dienstleistungen in den Bereichen Public Affairs, Corporate Communications, Campaigning, Branding, Multimedia und Webdesign an. (pd/cbe)