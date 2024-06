Seit 2011 verkauft und vermarktet Saicon Immobilien in Zürich mit Spezialisierung auf Mehrfamilienhäuser. Um das Marketing hat sich das Team unter der Leitung von Moreno Pinelli bisher selbst gekümmert. Nun hat Saicon entschieden, auf das Fachwissen von Rosarot zu setzen, um so bekannter zu werden.

Kern des neuen Auftritts ist ein aufgeräumtes Erscheinungsbild, das die Struktur und Sorgfalt von Saicon widerspiegelt. Ein solider, zeitloser Schrifttyp mit starkem Charakter unterstreiche die Professionalität von Saicon, teilt die Agentur Rosarot mit. Die grossen Headlines und das fröhlich-frische Gelb betone derweil die Offenheit und Zugänglichkeit des Unternehmens.

Die zeitgleich entwickelte Kampagne spiele selbstironisch mit der Unbekanntheit des Namens Saicon in der breiten Öffentlichkeit, schreibt Rosarot. Durch branchenfremde Assoziationen und deren richtiger Auflösung wird der Name Saicon in den Köpfen der Zielgruppe verankert und lädt potenzielle Kundschaft ein, sich bei Immobilienanliegen an Saicon zu wenden.