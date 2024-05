Publiziert am 27.05.2024

Was als erfolgreicher Pitch der Agentur Design.isch begann, ist mittlerweile schon bei der siebten Ausgabe des Lesen Magazins von Orell Füssli angelangt. In dem Heft würden Bücher gross in Szene gesetzt und seien fast so greifbar wie im Laden selbst, schreibt Design.isch in einer Mitteilung.

Mit modernen Schweizer Schriften spiegelt das Magazin das Traditionsunternehmen perfekt wider. Verspielte Details sorgen für Überraschungen und führen die Lesenden durch die Seiten.