Swisscontent: Roman Emunds wird Managing Director

Anfang Februar hat Roman Emunds die Funktion des Managing Directors bei Swisscontent übernommen. In seiner neuen Rolle ist er für das operative Geschäft der Agentur verantwortlich. Zusätzlich tritt er als Senior Partner der strategischen Management-Beratung Forward Advisors bei, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Vor seinem Engagement bei Swisscontent sammelte Emunds langjährige Erfahrung als Direktions- und Geschäftsleitungsmitglied sowohl in Agenturen als auch in Unternehmen. Auf Unternehmensseite arbeitete er zuletzt als Head of Marketing Strategy & Research bei UBS und als Director Market Strategy & Operations bei Generali. Auf Agenturseite war er unter anderem als Strategy Director für die Wirz Gruppe und als COO bei Geyst tätig. Neben seinem beruflichen Engagement ist der studierte Betriebswirt Mitglied des ADC Switzerland.

Mit seiner Berufung schärft die Agenturgruppe bestehend aus Swisscontent, Forward Advisors und Women in Business weiterhin ihr Profil. Unter dem Leitsatz «Corporate Storytelling driving Transformation» begleitet sie Auftraggeber durch Veränderungsprozesse. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, beschäftigt Swisscontent rund 20 Mitarbeitende. (pd/cbe)