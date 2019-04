Bureau Louis: Sabrina Rodel berät im Agency Management

Bureau Louis sei das erste Schweizer Beratungsunternehmen, welches sich auf Beratung im Agency Management spezialisiert hat. Das Start-up unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der Zusammenarbeit mit dem Ziel, Vertrauen zu schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hinter der Gründung des Start-ups mit Sitz in Zürich stehe Sabrina Rodel (ehemals Luck). Sie zeichne sich aus durch 14 Jahre Berufserfahrung für Schweizer Werbe- und Brandagenturen (Ruf Lanz, Meta Design) und diversen Weiterbildungen. Nach dem Abschluss eines Executive MBA an der ZHAW startete Rodel mit Bureau Louis. «Durch die Unterstützung im Agency Management gebe ich meinen Kunden ein sicheres Gefühl in der Zusammenarbeit mit ihrer Agentur. Sicherheit ist ein solides Fundament für Authentizität und schafft so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit», wird Rodel in der Mitteilung weiterzitiert.

Als neutraler Agenturexperte unterstütze Bureau Louis seine Kunden vor und während der Zusammenarbeit mit Agenturen. Je nach Bedürfnis beinhalte dies die Beratung auf strategischer Ebene, die Suche nach einer neuen Agentur, das Sicherstellen einer optimalen Zusammenarbeit mit der bestehenden Agentur oder Unterstützung im alltäglichen Projektmanagement Bei Bedarf vermittle Bureau Louis auch entsprechendes Fachpersonal.

Ein Schwerpunkt von Bureau Louis sei die Unterstützung für Kunden auf der Suche nach einer neuen Agentur – das Agency Recruiting. Mit dem Modell «Maigret» habe Bureau Louis einen Prozess für das Agency Recruiting entwickelt. In fünf Schritten würden potentielle Agenturpartner basierend auf objektiven und subjektiven Kriterien methodisch auf rationale und emotionale Aspekte hin analysiert. Mandate für eine Pitch-Beratung lehne Bureau Louis ab. «Ein Pitch ist eine stressvolle Ausnahmesituation, in der es aus meiner Sicht sowohl wirtschaftlich wie auch menschlich für beide Seiten mehr zu verlieren als zu gewinnen gibt», wird die Gründerin Sabrina Rodel in der Mitteilung zitiert. Bureau Louis verfolge deshalb einen nachhaltigen Ansatz. (pd/log)