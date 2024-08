SMG Automotive: Saskia Iten wird PR & Communication Manager

Publiziert am 20.08.2024

Die SMG Swiss Marketplace Group ernennt Saskia Iten als PR & Communication Manager der Geschäftseinheit SMG Automotive (AutoScout24, MotoScout24). Bereits am 1. August 2024 hat sie die Nachfolge von Artur Zazo angetreten, der nach drei Jahren bei der SMG die Kommunikationsleitung des Bundesverwaltungsgerichts übernimmt, heisst es in der Mitteilung.

In ihrer neuen Funktion wird Saskia Iten für die strategische Kommunikation und Medienarbeit der Marken AutoScout24 und MotoScout24 verantwortlich sein. Iten hat Journalismus und Unternehmenskommunikation in Zürich studiert und bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Positionen in der Medien- und Startup-Industrie mit. Zudem war sie als freiberufliche Journalistin tätig und ehemalige Gründerin eines Eventplattform- und E-Commerce-Startups. (pd/wid)