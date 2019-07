Die Agentur Hype aus St. Gallen hat für die Scheidweg-Garage eine Imagebroschüre kreiert, die komplett auf Mundart setzt. «Die Innerrhoder fühlen sich ihrem Dialekt stark verbunden. Indem die Scheidweg-Garage ihn spricht, betont sie ihre eigene Tradition und Herkunft», wird Daniel Steiner von Hype in der Medienmitteilung zitiert.

Bereits seit mehreren Jahren kommuniziere die Autogarage auf Social Media oder mit dem Claim «E betzli meh – fö e rondom guets Gfühl» («Ein bisschen mehr für ein rundum gutes Gefühl»). «Wir sind ein Appenzeller Unternehmen und der Grossteil unserer Kunden kommt aus der Ostschweiz. Warum sollten wir nicht auch eine Broschüre in unserem Dialekt herausgeben?», so Mike Bregg, Betriebsleiter der Scheidweg-Garage, laut Mitteilung.

Und so beschreibe sich die Scheidweg-Garage in der Broschüre: «Öseri Garage ischt uf em neueschte Stand ond macht als Servicepartner fö VW, Audi, Skoda und VW-Notzfahrzüg meh as gad e gueti Falle». Damit wirklich jeder Satz stimmt, habe Hype den Text von Joe Manser, einer Ikone der Innerrhoder Mundart, übersetzen und gründlich korrigieren lassen.







Die Faltbroschüre ist voller regionaler Besonderheiten, mit denen sich spielen lässt und die zum Schmunzeln anregen. Klar, nicht alle werden auf Anhieb den ganzen Text verstehen. Darum gebe es auch eine Seite mit «e Haampfle Wööte fö die, wo nüd alles verstande hend». Wer trotz der kleinen Übersetzungshilfe immer noch nur Audi, VW und Skoda verstehe, finde auf der Website den kompletten Text auf Hochdeutsch. (pd/log)