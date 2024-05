Reputation Experts: Sechs Experten gründen ein Netzwerk

Publiziert am 22.05.2024

Reputation ist der wohl wichtigste immaterielle Unternehmenswert. Deshalb ist das Thema in jüngster Vergangenheit immer häufiger auf der Traktandenliste von Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungssitzungen zu finden. Je länger, desto mehr wird erkannt, dass das Vertrauen aller Stakeholder wie Kunden, Mitarbeitende und Talente, Medien, Analysten oder Key Opinion Leader die unverzichtbare Basis für nachhaltigen Geschäftserfolg bildet.

Im digitalen Zeitalter, in welchem Unternehmen und Führungspersönlichkeiten immer visibler werden, ist eine gute Reputation entscheidend. Auch die analoge Kommunikation zahlt täglich auf das Reputationskonto ein. Gleichzeitig gewinnt der gute Ruf für Arbeitgeber bei der Rekrutierung von Talenten zunehmend an Bedeutung.

Hier setzt der neu gegründete Verbund der Reputation Experts an, wie es in einer Mitteilung heisst. Die sechs Gründungsmitglieder Jouni Epper, Katrin Frei, Sabrina Huber, Susanne Müller-Zantop, Barbara Tischhauser Bandli und Lukas Zihlmann würden über profunde Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Reputations-Managements verfügen. Die Reputation Experts bieten laut Mitteilung massgeschneiderte, modulare Reputations-Management-Programme mit einem ganzheitlichen Ansatz. Der Beratungs-Fokus liegt auf der Stärkung der Reputation von Unternehmen und Führungspersönlichkeiten.

«Reputations-Management ist eine ganzheitliche Disziplin und erfordert sehr spezifische Kompetenzen, die kaum ein einzelnes Beratungsunternehmen abdecken kann. Deshalb haben wir die Reputation Experts ins Leben gerufen», wird Gründungsmitglied Lukas Zihlmann zitiert. Entsprechend bietet der Verbund ein breites Spektrum an Leistungen und Lösungen, darunter Reputationsmessungen, Medien- und Stakeholderanalysen, strategische Unternehmenskommunikation, CEO-Positionierung, Corporate Identity und Design oder Brand Management. Zihlmann ergänzt: «Wir decken jetzt bereits die meisten Disziplinen für ein umfassendes Reputations-Management ab und werden uns gezielt verstärken, unter anderem mit Spezialisten im Bereich ESG und Nachhaltigkeit.» (pd/cbe)