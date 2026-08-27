Publiziert am 27.08.2026

2016 begann alles mit einer Spongebob-Plüschfigur für drei Franken, verkauft auf Ricardo. Mittlerweile gehen laut Mitteilung jährlich zehntausende Artikel über die Plattform. Das Prinzip: Privatpersonen bringen nicht mehr benötigte Gegenstände zu einem Standort, wo Mitarbeitende in Trainingsprogrammen die Artikel reinigen, fotografieren, inserieren, verkaufen und versenden. Die Hälfte des Erlöses geht an die Verkäufer:innen zurück – ein Anteil, den auch der Partnerbetrieb Brändi in Luzern auf seiner Website bestätigt. «Wir lösen gleich mehrere Probleme auf einmal», lässt sich Co-Gründer Beni Brennwald in der Mitteilung zitieren: Menschen besässen oft zu viele Dinge, während andere in schwierigen Lebenslagen eine sinnvolle Tätigkeit mit Perspektiven brauchten.

Aus einem Bürogebäude in Trimbach (SO) ist so ein Netzwerk mit 419 Arbeitsplätzen geworden, davon 36 Ausbildungsplätze. Im vergangenen Jahr wurden laut Mitteilung über 33'000 Artikel verkauft und 269'000 Franken an Verkäufer:innen ausbezahlt. 2019 eröffnete in Pratteln der erste Partnerbetrieb nach dem Modell des Social Franchising, bei dem laut Grundlagenwerk AG der gesellschaftliche Nutzen statt der Profit im Zentrum steht. Die Expansion in die Romandie hatte das Unternehmen bereits Anfang Jahr angekündigt; die Mitteilung präsentiert sie nun als Teil der Zehn-Jahre-Bilanz.

Auch Detailhändler sind eingebunden: Digitec Galaxus und Brack.ch führen einen Teil ihrer Retouren über das Projekt Restwert dem Kreislauf zu, statt sie zu entsorgen. Am Digitec-Galaxus-Lager in Dintikon betreibt die Sozialfirma Passus AG einen eigenen Standort. Zudem entwickelt das Projekt laut Mitteilung gemeinsam mit dem Kaufmännischen Verband neue Ausbildungsinhalte mit Fokus auf Künstliche Intelligenz.

Hinter dem Projekt Restwert steht die Grundlagenwerk AG aus Wangen bei Olten, die 2024 mit dem Sozialpreis des Kantons Solothurn ausgezeichnet wurde. (pd/nil)