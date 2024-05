Agon Partners Diversity: Sie bieten Lösungen für eine vielfältige Unternehmenskultur

Publiziert am 13.05.2024

Michel Rudin, Patrick Krauskopf und Christiane Bisanzio haben die Agon Partners Diversity AG gegründet als Teil des Beratungsunternehmens Agon. Die neue Gesellschaft bietet massgeschneiderte und interdisziplinäre Beratung in Recht, Kommunikation, Compliance und Diversity an, schreibt Agon in einer Medienmitteilung. Im Fokus stünden dabei Kriseninterventionen und das Vorbeugen gegen Krisen.

Die Agon Diversity AG will massgeschneiderte Lösungen entwickeln und seine Klienten insbesondere in den Bereichen Human Ressources, Communication und Compliance beraten. «Wir sind überzeugt davon, dass diese drei Bereiche Hand in Hand gehen müssen», wird Michel Rudin in der Medienmitteilung zitiert. Denn es brauche Reglemente, Kontrolle sowie interne und externe Kommunikation basierend auf einer HR-Strategie, um langfristig Erfolge zu erzielen in den Bereichen Diversity, Equity und Inclusion.

Im Fokus stehe dabei der ökonomische und unternehmenskulturelle Gewinn der Kundschaft, heisst es weiter. Die Agon Diversity AG mache den Erfolg messbar und überprüfbar, verspricht das neue Unternehmen. Studien zeigten auf, dass sich Diversity auch wirtschaftlich lohnt.

Im Verwaltungsrat sitzen Michelle Mugnai, Prof. Dr. Patrick Krauskopf, Prof. Dr. Gudrun Sander, Hans Peter Nehmer, Stefan Gal, Christiane Bisanzio und Jonas Staub. Hinzu kommt ein breites Netzwerk von Beratenden zur interdisziplinären Mandatsarbeit. (pd/nil)