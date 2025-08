Andermatt Swiss Alps: Sie leiten neu Marketing und Verkauf

Publiziert am 04.08.2025

Die Andermatt Swiss Alps AG hat zwei neue Führungskräfte für Marketing und Vertrieb ihrer drei Betriebe ernannt, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Katharina Rapp verantwortet seit Mai 2025 als Cluster Director of Marketing die Markenführung für The Chedi Andermatt, das Radisson Blu Hotel Reussen und die Andermatt Alpine Apartments. Christoph Schröder übernahm im März 2025 die Position des Cluster Director of Sales.

Katharina Rapp ist bereits seit November 2024 im Unternehmen tätig. Die gelernte Kauffrau Hotel-Gastro-Tourismus mit Weiterbildung zur Marketing-Managerin HF bringt über zehn Jahre Erfahrung aus der Schweizer Hotellerie mit. Sie war am Aufbau von The Living Circle beteiligt und arbeitete im Hotel Storchen Zürich an der Einführung digitaler Kommunikationskanäle.

«Marke als Haltung denken»

«Ich denke Marke immer ganzheitlich – nicht als Logo, sondern als Haltung», wird Rapp in einer Medienmitteilung zitiert. Ihre Aufgaben umfassen die digitale Positionierung, Kampagnenentwicklung und kreative Umsetzung von Inhalten.

Christoph Schröder, studierter Betriebswirt, sammelte Erfahrungen bei Kempinski in verschiedenen Standorten, bei Faern Hotels & Resorts und als Director of Sales im Park Hyatt Zürich. Sein Fokus liegt auf dem Aufbau nachhaltiger Partnerschaften und der Erschliessung neuer Zielgruppen.



«Geht um Vertrauen, Verlässlichkeit und emotionale Erlebnisse»

«In unserer Branche geht es längst nicht mehr nur um Zimmer und Raten – es geht um Vertrauen, Verlässlichkeit und emotionale Erlebnisse», liess sich Schröder zitieren. Er bringt Erfahrung in Leisure- und MICE-Segmenten mit heisst es.

Die drei Hotels arbeiten in übergreifenden Funktionen wie Marketing und Sales unter gemeinsamer Leitung zusammen. (pd/nil)