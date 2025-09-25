25.09.2025

Geschäftsberichte-Rating

Sika verteidigt den Gesamtsieg

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Geberit und Swisscom. Die Preise wurden am Donnerstagabend in Zürich verliehen. Das sind alle Gewinner.
Geschäftsberichte-Rating: Sika verteidigt den Gesamtsieg
Freuen sich über die Auszeichnungen (v.l.): Hans-Peter Nehmer, Präsident HarbourClub, Quynh Arguello, Corporate Communications Manager von Sika, Myriam Käser, Chief Communications & Responsibility Officer von Swisscom, und Roman Sidler, Head of Corporate Communication & Investor Relation von Geberit. (Bild: Barbara Müller)
Publiziert am 25.09.2025

Der Gesamtsieg des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings geht wie im Vorjahr an Sika. Auf Rang zwei ist erneut Geberit und auf den dritten Platz kommt Swisscom. Sieger in der Kategorie Value Reporting wird die UBS. Die Gewinnerin in der Kategorie Design ist die Migros. Insgesamt wurden 214 Unternehmen bewertet. Bereits zum sechsten Mal wurde zudem der Sonderpreis «Text» vergeben. Ausgezeichnet wurde hier die Schweizerische Post, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gesamtsieger Geschäftsberichte der Schlussjury
Platz 1: Sika
Platz 2: Geberit
Platz 3: Swisscom

Kategorie Design (Online und Print)
Platz 1: Migros
Platz 2: Avolta
Platz 3: ZKB

Kategorie Value Reporting (Online und Print)
Platz 1: UBS
Platz 2: Clariant
Platz 3: SGS

Awards Special Mention
Design: Swica
Value Reporting: Bucher

Kategorie Text
Die Schweizerische Post

Die Preisträger konnten ihre Zertifikate am Donnerstagabend im SIX Convention Point in Zürich von Jurypräsident Hans-Peter Nehmer entgegennehmen. Das Schweizer Geschäftsberichte-Rating wird jährlich vom HarbourClub – Chief Communications Officers – durchgeführt. Am Anlass nahmen rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil.

Im Schweizer Geschäftsberichte-Rating werden die Geschäftsberichte aller im SPI kotierten Unternehmen aufgenommen. Die Liste wird mit den 50 umsatzstärksten Unternehmen, den 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und den 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme ergänzt. (pd/cbe)

Alle Detailresultate sowie die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre und eine Sonderpublikation zum 2024-er Jahrgang der Geschäftsberichte sind auf der Plattform gbrating.ch zu finden.


Newsletter wird abonniert...

Newsletter abonnieren

Wollen Sie Artikel wie diesen in Ihrer Mailbox? Erhalten Sie frühmorgens die relevantesten Branchennews in kompakter Form.

Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

Die Branchennews täglich erhalten!

Jetzt Newsletter abonnieren.