Geschäftsberichte-Rating: Sika verteidigt den Gesamtsieg

Publiziert am 25.09.2025

Der Gesamtsieg des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings geht wie im Vorjahr an Sika. Auf Rang zwei ist erneut Geberit und auf den dritten Platz kommt Swisscom. Sieger in der Kategorie Value Reporting wird die UBS. Die Gewinnerin in der Kategorie Design ist die Migros. Insgesamt wurden 214 Unternehmen bewertet. Bereits zum sechsten Mal wurde zudem der Sonderpreis «Text» vergeben. Ausgezeichnet wurde hier die Schweizerische Post, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gesamtsieger Geschäftsberichte der Schlussjury

Platz 1: Sika

Platz 2: Geberit

Platz 3: Swisscom

Kategorie Design (Online und Print)

Platz 1: Migros

Platz 2: Avolta

Platz 3: ZKB

Kategorie Value Reporting (Online und Print)

Platz 1: UBS

Platz 2: Clariant

Platz 3: SGS

Awards Special Mention

Design: Swica

Value Reporting: Bucher

Kategorie Text

Die Schweizerische Post

Die Preisträger konnten ihre Zertifikate am Donnerstagabend im SIX Convention Point in Zürich von Jurypräsident Hans-Peter Nehmer entgegennehmen. Das Schweizer Geschäftsberichte-Rating wird jährlich vom HarbourClub – Chief Communications Officers – durchgeführt. Am Anlass nahmen rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil.

Im Schweizer Geschäftsberichte-Rating werden die Geschäftsberichte aller im SPI kotierten Unternehmen aufgenommen. Die Liste wird mit den 50 umsatzstärksten Unternehmen, den 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und den 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme ergänzt. (pd/cbe)

Alle Detailresultate sowie die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre und eine Sonderpublikation zum 2024-er Jahrgang der Geschäftsberichte sind auf der Plattform gbrating.ch zu finden.