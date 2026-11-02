Publiziert am 02.11.2026

Wecatch hat für Mathieu & Partner den Slogan «Personally Committed», das Erscheinungsbild und die Website entworfen. Der Slogan soll laut der Agentur den persönlichen Beratungsansatz ausdrücken. Die Website zeige deshalb vor allem das Team und seine Arbeitsweise.

Mathieu & Partner ist seit Juli im Zürcher Handelsregister eingetragen. Die Firma besetzt nach eigenen Angaben ausschliesslich CEO- und Geschäftsleitungspositionen. Gründer Philipp Mathieu kommt vom Personalberater Viavanta, der in der Schweiz das internationale Netzwerk Kestria vertritt. Auf mathieupartner.ch führt die Firma neben dem Gründer fünf weitere Personen auf, darunter Michel Baumann von Great Square. Mit dieser Firma arbeitet Mathieu & Partner in der Westschweiz zusammen. (pd/nil)