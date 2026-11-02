FGS Global: Nathalie Wappler arbeitet neu als Beraterin

Publiziert am 02.11.2026

Nathalie Wappler arbeitet neu als Senior Advisor für die Kommunikations- und Strategieberatung FGS Global in der Schweiz. Das gab das Unternehmen am Montag auf LinkedIn bekannt. Wappler soll Kundinnen und Kunden in Fragen von Stakeholder-Management, Strategie und Transformation beraten. Angaben zum Pensum und zum Kundenkreis machte FGS keine.

FGS Global entstand 2021 aus dem Zusammenschluss mehrerer Beratungsfirmen, darunter Finsbury, Hering Schuppener und Sard Verbinnen. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 1400 Mitarbeitende, unter anderem in Zürich.

Bis April 2026 SRF-Direktorin

Wappler leitete von März 2019 bis Ende April 2026 Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Ab 2020 war sie zudem stellvertretende Generaldirektorin der SRG, diese Funktion hatte sie bis 2024 inne. Ihr Nachfolger an der SRF-Spitze ist seit Mai Roger Elsener. Vor ihrer Rückkehr zu SRF war Wappler ab 2016 Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Zuvor hatte sie bei SRF die Abteilung Kultur geleitet.

Seit April führt Wappler den sechsköpfigen Medienrat in Deutschland. Das unabhängige Gremium wurde mit dem Medienstaatsvertrag geschaffen, der seit Dezember 2025 in Kraft ist. Es beurteilt, wie ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren öffentlichen Auftrag erfüllen. Wappler übt das Mandat in Teilzeit aus. Seit August ist sie ausserdem Mitglied des Universitätsrats der Universität Zürich. (pd/nil)