Die Botschafter: So ist Gossau «richtig gut versorgt»

Publiziert am 26.06.2024

Die Stadtwerke Gossau bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten, das ganz unterschiedliche Zielgruppen anspricht. Um ein progressives und kundenzentriertes Profil zu schaffen, haben die Stadtwerke einen neuen Markenauftritt lanciert. Die Stadtwerke haben sich so im sich wandelnden Marktumfeld mit zunehmenden Liberalisierungen kommunikativ fit für die Zukunft gemacht, heisst es in einer Mitteilung.

Der neue Markenauftritt der Stadtwerke Gossau, entwickelt von Die Botschafter, basiere auf drei zentralen Leistungsversprechen, die sich im Claim «Richtig gut versorgt» vereinen: «Sicher versorgt», «Umfassend versorgt» und «Einfach versorgt».

Die Marken-Weiterentwicklung stellt die Kunden und die zu ihnen passenden Dienstleistungen der Stadtwerke Gossau in den Fokus, die weit über das Dreigestirn Strom-Wasser-Gas hinaus gehen, heisst es weiter. Das Logo in seinen Varianten sei der «rote Faden» der visuellen Identität und in seinen Varianten und der Farbwelt auf eine hohe Wiedererkennungskraft ausgelegt. Die Form symbolisiert laut Mitteilung Dynamik, Innovation sowie menschliche Emotion. Der Claim «Richtig gut versorgt» fasse dieses Leistungsversprechen zusammen.

Die Botschafter haben für die Stadtwerke Gossau die Positionierung geschärft und daraus Kernbotschaften und den Claim hergeleitet. Zudem realisierte die Agentur den neuen Webauftritt, frischte die Social-Media-Kanäle sowie den Newsletter auf, gestaltete eine Kampagne zur Lancierung und überarbeitete die bestehenden Broschüren und Flyer. Im Herbst 2024 folgen ein neuer Messeauftritt und beratungsunterstützende Kommunikationsmittel. (pd/cbe)