Die Amag-Gruppe setzt mit der Veröffentlichung ihres zweiten Nachhaltigkeitsberichts ein klares Zeichen für ihr Engagement im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Die Heads Corporate Branding AG hat die Planung des Berichts übernommen, das inhaltliche und gestalterische Konzept entwickelt und gemeinsam mit den Nachhaltigkeitsspezialisten der Amag-Gruppe umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Berichtskonzept «wir machen vorwärts» biete dem Management und den Mitarbeitenden nicht nur eine Plattform für transparente Einblicke in die gelebte Nachhaltigkeit der Amag-Gruppe, sondern zeige auch konkret auf, wie sich das Unternehmen in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit für Umwelt, Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie die Gesellschaft als Ganzes engagiere. Hintergrundberichte verdeutlichen laut Mitteilung «die ambitionierten Ziele, die bereits erreichten Meilensteine und die Investitionen der Amag in nachhaltige Mobilitätslösungen».

Die strukturierte und visuell differenzierte Darstellung der Nachhaltigkeitsfakten sowie der Kennzahlen nach GRI-Standard berücksichtigt die unterschiedlichen Lesebedürfnisse der Anspruchsgruppen. Der Bericht erscheint in vier Sprachen und integriert die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Nach dem Grundsatz «Nachhaltige Produktionsplanung beginnt bei der Kreation» hat Heads die Printausgabe hinsichtlich Format, Design, Drucktechnik und Weiterverarbeitung sorgfältig entwickelt, um einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu gewährleisten.

Neben der gedruckten Ausgabe hat Heads den Nachhaltigkeitsbericht digitalisiert und eröffnet damit neue Möglichkeiten für eine transparente Kommunikation und vielfältige Berichtsinhalte. Das neu entwickelte Konzept «Wissen bewegt» präsentiert ein Videoformat, das externe Expertenperspektiven einbezieht und ein Netzwerk schafft, um die Fortschritte und Initiativen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.

Mit der Digitalisierung der Nachhaltigkeitskommunikation ermöglicht es Heads der Amag-Gruppe, ihre Berichterstattung einem breiten Publikum zugänglich zu machen und die Botschaft einer nachhaltigen individuellen Mobilität noch effektiver zu verbreiten.

Verantwortlich bei der Amag Group: Ina Maria Walthert (Lead Group Sustainability), Martin Everts (Managing Director Energy & Mobility), Dino Graf (Leiter Group Communication & Responsibility & Brand Management); verantwortlich bei Heads Corporate Branding: Dominique Banschbach (Konzeption und Beratung), Natascha Almeida (Redaktion), Marco Simonetti (Gestaltung), Roman von Arx (Produktion), Sina Frank (Projektmanagement), FMKomm: Felix Müller (Text), NIC Fotografie: Nic Bruni (Fotografie). (pd/cbe)