Publiziert am 27.05.2026

Ein externes Gutachten zeigt grosses Sparpotenzial bei der Öffentlichkeitsarbeit des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) von Bundesrat Albert Rösti, berichtet Blick. Die Untersuchung der Beratungsfirma Res Publica, die vom Uvek in Auftrag gegeben wurde, kritisiere eine Vielzahl von Kommunikationsstellen, Webseiten und Kanälen sowie fehlende strategische Steuerung und Doppelspurigkeiten.

Laut Gutachten seien zudem Fähigkeiten und Motivation einzelner Mitarbeitender «zum Teil ungenügend». Die Bundeskanzlei wolle bis Ende Mai 2026 ein Umsetzungskonzept für Sparmassnahmen vorlegen. (sda/spo)