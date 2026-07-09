Public Eye: Zwei Journalisten wechseln zur NGO

Zwei Journalisten wechseln zur NGO Public Eye: Tim Wirth kommt von der NZZ, wo er seit Januar 2026 als Nachrichtenredaktor arbeitet. Zuvor war der 1995 geborene St. Galler für den Tages-Anzeiger und den Züritipp tätig. Bei Public Eye verantwortet Wirth künftig die deutschsprachige Ausgabe des Magazins. Er folgt dort auf Romeo Regenass.

Stalder, geboren 1988 in Brig, absolvierte einen Master in Journalismus in Aarhus und Amsterdam. Er arbeitete unter anderem für das Online-Magazin Vice und später am Recherchedesk von Tamedia. Bei SRF gehörte er zum Gründungsteam von SRF-Investigativ. Anfang 2024 verliess er SRF und arbeitete als freier Dokumentarfilmer. So realisierte er «Reclaiming Cocoa» über die Kakao-Lieferkette zwischen Ghana und der Schweiz. Bei Public Eye wird Stalder Fachexperte für Landwirtschaft und Ernährung.

«Mit diesen erfreulichen Neuzugängen verjüngt und stärkt Public Eye seine Redaktion wie auch ihr Recherche-Team. Zugleich schärft die Schweizer Investigativ-NGO mit dem Doppelwechsel ihr journalistisches Profil weiter», kommentiert Mediensprecher Oliver Classen gegenüber persoenlich.com.

Public Eye, ehemals Erklärung von Bern, ist eine unabhängige Schweizer Nichtregierungsorganisation mit rund 29'000 Mitgliedern und Geschäftsstellen in Zürich und Lausanne, die mit investigativen Recherchen und Kampagnen – etwa zu Rohstoffhandel, Konzernverantwortung, Pharma oder Agrarrohstoffen – Schweizer Unternehmen und Politik zur weltweiten Achtung der Menschenrechte bewegen will. Ihr Public Eye Magazin erscheint sechsmal pro Jahr auf Deutsch und Französisch.