Die Stiftung Sonnenschein, die sich seit 30 Jahren für krebskranke Kinder und deren Familien engagiert, setzt bei der Medienarbeit auf die Expertise und das Netzwerk von Open up. Die Kommunikations- und PR-Agentur berät und unterstützt die Stiftung auch bei weiteren Kommunikationsaufgaben, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Sinn und Zweck der Stiftung Sonnenschein ist die direkte oder indirekte Unterstützung von Familien mit einem krebskranken Kind: «Wenn ein Kind an Krebs erkrankt und die Welt plötzlich Kopf steht, tragen wir dazu bei, den betroffenen Familien Lichtblicke, Unterstützung und Entlastung zu schenken.» Zur Erreichung dieser Mission arbeitet die Stiftung mit dem Kinderspital Zürich zusammen. Sie unterstützt die onkologische Abteilung, die dort behandelten Kinder und deren Familien.

Die Erbringung dieser wertvollen und wichtigen Arbeit sei nur möglich dank zahlreicher Freiwilligen sowie Spenderinnen und Spendern, heisst es in der Mitteilung weiter. Open up freue, ein Teil davon zu sein und die Stiftung Sonnenschein seit 2021 bei der Medienarbeit und verschiedenen Kommunikationsaktivitäten unterstützen zu dürfen. So konnte sie zum Beispiel ein Interview mit der Freiwilligen Jaqueline Scherrer in der Bildungsbeilage von Tamedia im März platzieren und so einen Einblick in ihr Engagement bei den alljährlichen Ferienlagern der Stiftung gewähren. Auch bei einem Medienbericht über die Partnerschaft der Stiftung Sonnenschein mit der Ikea im Rahmen der neu eingerichteten Elternwohnung floss ihre Expertise mit ein.

Weiter half Open up mit, die neue Website der Stiftung zu optimieren – sei es bei der Redaktion der Texte, der Darstellung der Inhalte oder der SEO-gerechten Aufbereitung und Indexierung. Beim kürzlich im neuen Gewand erschienen Magazin «Sonnenschein» leistete die Agentur Unterstützung beim Lektorat. Die Designagentur Metaloop aus Brig wiederum war für das neue Layout zuständig. (pd/cbe)