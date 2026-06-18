Qube Creatives: SVA Aargau digitalisiert Geschäftsbericht

Publiziert am 18.06.2026

Der neue Online-Auftritt für SVA Aargau umfasst Geschäftsbericht, GRI-Index und Sozialversicherungsstatistiken. Laut Mitteilung soll die digitale Form nicht nur informieren, sondern auch die strategische Ausrichtung sowie die Markenwerte der Organisation erlebbar machen.

Eine zentrale Anforderung war dabei die konsequente Anwendung des bestehenden Corporate Designs – Qube Creatives begleitete das Projekt deshalb von der Konzeption bis zur Umsetzung. Die Zusammenarbeit mit Management Digital Data (MDD) gewährleistete nach Angaben der Beteiligten eine nahtlose Verbindung von Design, Inhalt und Technologie.

Der Bericht ist als responsive Webversion unter berichte.sva-aargau.ch abrufbar und kann zusätzlich als PDF heruntergeladen werden. (pd/cbe)