BlackRock: Szopinski verantwortet neu Kommunikation in der Schweiz

Publiziert am 09.07.2026

Szopinski tritt die Nachfolge von Tristan Hahn an und verantwortet künftig die gesamte Unternehmenskommunikation und Medienarbeit von BlackRock in der Schweiz.

Laut Mitteilung liegt Szopinskis Fokus auf den Medienbeziehungen, der Positionierung des Schweizer Führungsteams sowie dem Reputations- und Themenmanagement rund um Themenfelder wie Vorsorge, Private Markets oder Technologie.

Szopinski war zuvor mit ähnlichen Aufgaben für Teleflex und Microsoft Schweiz tätig. Für den Schweizer Ableger des Software-Konzerns leitet er die Kommunikation zeitweise interimistisch (persoenlich.com berichtete).

Seine berufliche Laufbahn begann er im Journalismus als Newsredaktor beim Blick. Szopinski studierte Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an den Universitäten Fribourg und Zürich sowie Corporate Responsibility an der ZHAW. (pd/nil)