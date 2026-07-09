09.07.2026

BlackRock

Szopinski verantwortet neu Kommunikation in der Schweiz

Der US-amerikanische Vermögensverwalter beruft per 1. Juni 2026 Marsel Szopinski zum neuen Head of Corporate Communications Schweiz.
BlackRock: Szopinski verantwortet neu Kommunikation in der Schweiz
Kommt von Microsoft zu BlackRock: Marsel Szopinski. (Bild: zVg)
Publiziert am 09.07.2026

Szopinski tritt die Nachfolge von Tristan Hahn an und verantwortet künftig die gesamte Unternehmenskommunikation und Medienarbeit von BlackRock in der Schweiz.

Laut Mitteilung liegt Szopinskis Fokus auf den Medienbeziehungen, der Positionierung des Schweizer Führungsteams sowie dem Reputations- und Themenmanagement rund um Themenfelder wie Vorsorge, Private Markets oder Technologie.

Szopinski war zuvor mit ähnlichen Aufgaben für Teleflex und Microsoft Schweiz tätig. Für den Schweizer Ableger des Software-Konzerns leitet er die Kommunikation zeitweise interimistisch (persoenlich.com berichtete).

Seine berufliche Laufbahn begann er im Journalismus als Newsredaktor beim Blick. Szopinski studierte Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an den Universitäten Fribourg und Zürich sowie Corporate Responsibility an der ZHAW. (pd/nil)


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