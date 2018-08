Die Schweizer Ausgabe des «The Red Bulletin Innovator»-Magazins wird am 17. November erstmals der Samstagsausgabe der «Finanz und Wirtschaft» beigelegt. Dank «der positiven Resonanz und der grossen Nachfrage» wird die Erscheinungsweise des Titels ab 2019 von drei auf vier Ausgaben pro Jahr erhöht, wie Red Bull Media House in einer Mitteilung schreibt.

«The Red Bulletin Innovator» ist laut eigenen Angaben das «Medium für Zukunftsmacher und Entrepreneure». Im Mittelpunkt des Magazins stünden Themen «rund um Start-ups, Pioniere und geniale Erfindungen». Dabei werfe die Redaktion einen Blick hinter die Kulissen, zeige die kreativen Köpfe hinter innovativen Ideen und Produkten und erkläre, was diese motiviert habe und wie sie Herausforderungen meistern würden. «Mit jeder Geschichte, die wir erzählen, möchten wir die Leser dazu inspirieren, an sich selbst zu glauben», wird Alexander Macheck, Global Editor in Chief «The Red Bulletin», in der Mitteilung zitiert.

Die 2016 erstmals erschienene Schweizer Ausgabe wurde 2017 visuell überarbeitet und erscheint ab 2019 quartalsweise mit einer Auflage von jeweils 40'000 Magazinen und 50 Prozent Schweizer Inhalten. (pd/cbe)