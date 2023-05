EY: Thomas Sucic wird Head of Brand & Digital Europe

Ab 1. Juni übernimmt Thomas Sucic beim Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) die europaweite Leitung im Bereich Brand & Digital, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch in der neuen Funktion bleibt er für Marketing und Kommunikation in der Schweiz verantwortlich.

Zu den Prioritäten der neuen Leitung zähle, das nachhaltige Wachstum von EY durch eine integrale Markenführung voranzutreiben sowie das digitale Ökosystem im Marketing auszubauen.

Thomas Sucic hat laut Mitteilung ein Studium in Betriebswirtschaft absolviert und verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation, davon sechs in leitender Funktion bei EY. Vor dem Wechsel in die Prüfungs- und Beratungsbranche arbeitete er in unterschiedlichen Positionen bei Schweizer KMU.

«Zeitgemässe Markenführung muss einfach und vor allem verständlich sein. Nur so kann man die strategischen und ökonomischen Ziele gemeinsam erreichen», so Sucic zu seiner erweiterten Rolle. «Als Head of Brand & Digital Europe habe ich die Möglichkeit verständliche Markenführung und Digitalisierung auf europäischer Ebene stärker miteinander zu verschmelzen. Auf diese Herausforderung freue ich mich.» (pd/yk)