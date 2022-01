Campfire: Twinings motiviert mit buntem Tee

«Wellbeing Bio» heisst die neue Linie von Twinings. Für die kommunikative Begleitung der Markteinführung beauftragte Wander die Bieler Digitalagentur campfire, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Agentur soll bereits 2019 für das Redesign der Markenkommunikation von Twinings, sowie die Zwei-Jahres-Kampagne verantwortlich gewesen sein.

Mit der Botschaft «Du entscheidest, wie du dich fühlst» spricht Twinings auf den wachsenden Wunsch nach Selbstbestimmung und das verstärkte Gesundheitsbewusstsein der heutigen Gesellschaft an, heisst es weiter. Die neue Kampagne verbindet diese beiden Trends mit den Produktversprechen der sechs neuen Bio Wohlfühltees: Ob Muntermacher oder Motivationsschub – im bunten Teesortiment von Twinings würden alle Konsumentinnen und Konsumenten genau den Tee finden, der ihrem Bedürfnis entspreche. Die verschiedenen Teesorten begleiten die Protagonistin in den Spots in ihrem überfüllten Alltag und werden dabei als Enabler inszeniert.

Für den Launch der neuen Produktlinie wurden ein Keyvisual und gemeinsam mit der Filmproduktion Crunch ein Dach- und mehrere Produktspots realisiert, die während der Tee-Saison 21/22 auf den digitalen Kanälen zielgruppenspezifisch gestreut und im TV ausgestrahlt werden.

Um die etablierte bunte Welt von Twinings noch überspitzter darzustellen, wurden die Spots in komplett monochromen Settings gedreht.

Verantwortlich bei Wander AG: Sarah Zumbühl-Kieser (Brand Manager Twinings), Georg Kundert (Marketing Manager); verantwortlich bei Campfire: Dirk Unger (Art Direction), Michèle Bash (Strategie & Projektleitung); Konzeption und Umsetzung Spots: Crunch. (pd/mj)