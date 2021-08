Im Unternehmensfilm für Gilgen Door Systems stellt Maybaum die Präzision und Passion dar, die sich hinter einem scheinbar einfachen Prinzip verbergen. Auf und zu – eine einfache Sache. Könnte man meinen. Doch in den Schiebe-, Klapp- und Drehtüren von Gilgen steckten ausgereiftes technisches Know-how, anpassungsfähiges Design und hochwertige Materialien, die den langfristigen reibungslosen Betrieb sicherstellen, heisst es in der Mitteilung zum Case.

Gilgen Door Systems aus Schwarzenburg hat Maybaum Film damit betraut, ihr Schaffen in einem Unternehmensfilm erlebbar zu machen. Ohne Blick in den Firmenrückspiegel, dafür mit internationalen Referenzarbeiten, heisst es weiter. Maybaum beleuchtet das Wesen der Tür aus philosophischer Perspektive und lässt im Film den Ingenieur über die Vielzahl von Überlegungen und Arbeitsstunden sinnieren, die hinter einer tadellos funktionierenden Tür stehen. Seine Gedanken begleiten die Entwickler und Monteure, sie beleuchten Mechanismen und Materialisierung, betrachten Design und Einsatz unter Extrembedingungen. Maybaum vermittelt einen Blick hinter der Selbstverständlichkeit, wie wir Türen wahrnehmen, die Sicherheit, Komfort und Verbindungen für uns schaffen.

Im modernen, kontrastreichen und farbreduzierten Unternehmensfilm würden Spiegelungen und aussergewöhnliche Lichtsituationen für Spannung sorgen. Den internationalen Projekten von Gilgen mit neuen Filmaufnahmen Rechnung zu tragen, sei aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen nicht möglich gewesen, heisst es. Deshalb habe Maybaum den Ingenieur, sowie die Mitarbeitenden in der Produktion und Montage in der Schweiz begleitet. Die neuen Detail-, Dokumentations- und Drohnenaufnahmen wurden mit bestehendem Material von Auslandsprojekten ergänzt. In fünf verschiedenen Sprachen vertont, eröffnet der Unternehmensfilm der ganzen Welt einen persönlichen Zugang zu Gilgen Door Systems.

Verantwortliche Personen bei Maybaum; Konzept und Drehbuch: Michel Frutig, Laurent Ulrich; Regie und Drohne: Laurent Ulrich; Kamera und Schnitt: Nikolas Reigel (pd/wid)