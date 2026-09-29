Publiziert am 29.09.2026

Stämpfli Kommunikation übernimmt per 1. Dezember die Bereiche Klebebindung, Laminage und Einschweissen der Pagina AG, teilt das Unternehmen mit. Die Leistungen werden am Stämpfli-Standort in Wallisellen weitergeführt. Die Pagina AG wird anschliessend aufgelöst. Es handelt sich laut Mitteilung um eine Nachfolgelösung. Pagina-Inhaber Martin Schaffner wechselt zu Stämpfli und übernimmt die Funktion des Leiters Digitaldruck.

Stämpfli hat kleinauflagige Klebebindungen bisher bei externen Partnern zugekauft. Künftig sollen sie im eigenen Haus entstehen. Damit verringere das Unternehmen die Abhängigkeit von den wenigen Anbietern, die in diesem Segment noch tätig seien, schreibt Stämpfli. Zudem entfielen die Transportwege zwischen Druck und Weiterverarbeitung. Stämpfli erwartet dadurch kürzere Durchlaufzeiten und eine bessere Planbarkeit für die Kundschaft.

Die zusätzlichen Kapazitäten stehen nicht nur dem eigenen Digitaldruck zur Verfügung. Stämpfli will sich als Weiterverarbeitungspartner für kleinere Druckereien im Grossraum Zürich positionieren, die selbst keine Klebebindung, Laminage oder Einschweissung anbieten.

Schaffner übernimmt als Leiter Digitaldruck die Gesamtverantwortung für den Standort Wallisellen. Einen wesentlichen Teil seiner Zeit setzt er für die Weiterentwicklung des Geschäfts, die Marktbearbeitung sowie den Ausbau und die Pflege von Kundenbeziehungen ein. Für die bisherigen Pagina-Kundinnen und -Kunden bleibe damit der bekannte Ansprechpartner erhalten, so Stämpfli.

Schaffner sagt, ihm sei wichtig gewesen, dass Know-how und Kundenbeziehungen weiter bestehen. Bei Stämpfli könne er Weiterverarbeitung und Digitaldruck gemeinsam weiterentwickeln und die Zusammenarbeit mit Druckereien in der Region ausbauen. (pd/spo)