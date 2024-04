Von der Theophil-Quelle bei Passugg in die Flasche auf den Tisch, seit über 120 Jahren: Das ist Passugger, das Original in der grünen Flasche – der Klassiker, der auf den Stammtisch der Landbeiz wie zum Dinner in der Stadt gehört, das Fundament des Unternehmens schlechthin. Im Jahr 2005 haben die heutigen Bündner Inhaber Passugger von Feldschlösschen zurückgekauft und das Sortiment von diesem Moment an mit Respekt für das Ursprüngliche und Gespür für die Bedürfnisse von Gastronomie und Hotellerie in die Zukunft getragen.

Um diesen Wert und die damit verbundene Ambition erlebbar zu machen, hat Metadesign die Marke Passugger zu einem Statement für das Ursprüngliche, Echte und Beständige gemacht, wie es in einer Mitteilung heisst. Unter der Idee «Ungefiltert» zeigt Passugger in einem frischen Markenauftritt Profil und Charakter und setzt Zeichen: Eine dynamische Formensprache reflektiert die einzigartige Viefalt der sechs Quellen von Passugger. Eine Bildwelt mit klarem Fokus setzt inhaltliche Schwerpunkte. Eine markante Schrift wiederum macht das Handwerk von Passugger spürbar. Prägnante Botschaften bringen das Direkte und Selbstbewusste von Passugger auf den Punkt.

«Passugger ist eine Marke mit Ecken und Kanten. MetaDesign hat das von Anfang an verstanden und respektiert, die Marke geschärft und das Unverfälschte und Natürliche von Passugger erlebbar gemacht», wird Urs Schmid, CEO von Passugger, zitiert. Lukas Eiselin, CEO MetaDesign ergänzt: «Als älteste Schweizer Mineralwassermarke und ikonisches Produkt hat Passugger eine besondere Historie und Bedeutung für der Schweiz. Diese Substanz in aller Klarheit zu zeigen und mit einer zukunftsgerichteten Haltung zu verbinden, zeichnet das Resultat aus.» (pd/wid)