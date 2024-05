Publiziert am 14.05.2024

Der 42-Jährige verstärkt ab Mitte Mai die auf politische Kommunikation und Public Affairs spezialisierte Agentur in Bern an der Schnittstelle zu Unternehmenskommunikation und Marketing, wie Krauthammer & Partner mitteilt.

Vincenzo Ribi war zuletzt Geschäftsleitungsmitglied der Kommunikationsagentur Bernet Relations. Dort war er neben der Leitung von Corporate Communications-Mandaten insbesondere auch für Krisenkommunikation und für die Umsetzung von nationalen und regionalen politischen Kampagnen verantwortlich.

Zu seinen Schwerpunkten gehört zudem die Kommunikation in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Nachhaltigkeit. «Mit Vincenzo Ribi gewinnen wir eine Person mit ausgewiesener strategischer und operativer Erfahrung in komplexen Gesamtkommunikations- und Newsroom-Projekten. Zudem profitieren wir von seiner Erfahrung mit KI-Anwendungen im Kommunikationsbereich», erklärt Pascal Krauthammer, CEO von Krauthammer & Partner. «Damit wird er als Mandatsleiter eine aktive Rolle in der Positionierung und dem Ausbau der Agentur wahrnehmen.»

Vor seinem Einstieg in die Agenturwelt arbeitete Vincenzo Ribi in den Internationalen Beziehungen von swissuniversities. Dort war er für Auslandpromotion, politische Dossiers und die Umsetzung eines internationalen SDG-Programms für die Schweizer Hochschullandschaft zuständig. (pd/spo)