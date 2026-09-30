Publiziert am 30.09.2026

Die Viva AG für Kommunikation wird ab kommendem Jahr unter dem Dach der Galledia-Gruppe mit Sitz in Berneck weitergeführt. Die operative Leitung bleibt bei Managing Director Rolf Loepfe. Die beiden Unternehmen bezeichnen den Schritt in einer gemeinsamen Mitteilung als «Zusammenschluss». Angaben zum Kaufpreis und zu den Beteiligungsverhältnissen enthält die Mitteilung nicht.

Georg Gasser, der heute das VR-Präsidium innehat, hatte sich im Sommer 2024 nach 40 Jahren an der Spitze der Agentur aus dem operativen Geschäft in den Verwaltungsrat zurückgezogen. Mit dem Verkauf an Galledia regelt er nun seine Nachfolge als Besitzer. «Mit Galledia haben wir einen starken Partner, der an das Viva-Team glaubt und weiter mit ihm wachsen will», lässt sich Gasser in der Mitteilung zitieren.

Wechsel im Verwaltungsrat

Per 1. Januar 2027 übernimmt Galledia-Verwaltungsratspräsident Urs Schneider das VR-Präsidium der Viva von Georg Gasser. Galledia-CEO Daniel Ettlinger nimmt ebenfalls Einsitz im Gremium. Georg Gasser und seine Tochter Bianca Gasser verbleiben im Verwaltungsrat.

Die beiden Unternehmen arbeiten nicht zum ersten Mal zusammen. Im August 2024 hatte Viva die Galledia-Publikation «Autosprint» übernommen. Viva ist neben der strategischen Kommunikationsberatung und der Markenführung auch im Bereich journalistischer Inhalte tätig, mit Schwerpunkten in den Branchen Energie und Mobilität, Gesundheitswesen, Immobilien sowie Sport und Bewegung. Die Agentur hat Standorte in Zürich und Bern-Liebefeld.

Beratung für die Verlagsmarken

Galledia bezeichnet sich als grösstes unabhängiges Medienunternehmen der Ostschweiz. Die Gruppe beschäftigt 350 Mitarbeitende an neun Standorten und verbreitet ihre Inhalte laut Mitteilung über rund 50 Medienmarken. Zum Unternehmen gehören drei lokale Tageszeitungen, Fach- und Verbandspublikationen, mehrere Onlinepublikationen, grafische Produktionsbetriebe, eine Digital- und Softwareagentur sowie zwei Eventagenturen. Zudem verweist das Unternehmen auf Know-how im Bereich KI-gestützter Medien.

Für Galledia soll die Agentur das Verlagsgeschäft ergänzen. «Viva ergänzt unser Portfolio ideal: Mit ihrer Beratungs- und Content-Kompetenz stärkt sie unsere Verlagsmarken und eröffnet uns neue Wachstumsfelder», wird Urs Schneider zitiert. Wie die Agentur mit den bestehenden Galledia-Agenturen zusammenarbeiten soll und wie viele Mitarbeitende Viva beschäftigt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. (pd/cbe)