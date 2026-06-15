15.06.2026

ComImpact

Vom Sechserbund zum Branchennetzwerk

Der Fachverein zur Förderung von CommTech-Kompetenzen hat in Bern sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Aus einem halben Dutzend Gründungspartner ist laut Mitteilung ein Verbund von 22 Organisationen geworden.
Publiziert am 15.06.2026

Gegründet wurde die Initiative im Februar 2021, mitten in der Pandemie. Seither hat der Verein nach eigenen Angaben über 50 Fachveranstaltungen durchgeführt, die von mehr als 1000 Personen aus Kommunikation und Marketing besucht worden seien.



Den Jubiläumsanlass im Berner Lokal Lorenzini prägte ein Gespräch zwischen Geschäftsführer Andreas Jäggi und Ehrengast Robert Itschner, CEO der BKW. Im Zentrum stand, wie der Energie- und Infrastrukturkonzern Digitalisierung und künstliche Intelligenz angeht.

Den Bezug zur Kommunikationspraxis stellte Martin Schweikert her, Kommunikationschef der BKW und Mitglied des Vereins. «Fundierte Comm-Tech-Kompetenzen sind für Kommunikationsteams unverzichtbar. Ohne sie wird es in Zukunft keine strategische Kommunikation mit Wirkung geben», lässt sich Schweikert in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)

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