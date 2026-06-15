Gegründet wurde die Initiative im Februar 2021, mitten in der Pandemie. Seither hat der Verein nach eigenen Angaben über 50 Fachveranstaltungen durchgeführt, die von mehr als 1000 Personen aus Kommunikation und Marketing besucht worden seien.
- Die Vertreterinnen und Vertreter der ComImpact-Partnerorganisationen beim Dinner im Salotto Lucca. (Bild: Franzisca Ellenberger)
- BKW CEO Robert Itschner (Mitte) mit den ComImpact-Vorstandsmitgliedern Adrian Wenzl, Webrepublic, Sonja Kingsley-Curry, UBS, Irene Fischbach, Mobiliar und Andreas Jäggi, Geschäftsführer ComImpact. Verhindert waren Präsident Cyril Meier sowie Vorstandsmitg
- Veysel Özkul (Pressrelations) und Martin Schweikert (BKW). (Bild: Franzisca Ellenberger)
- Andreas Jäggi, Geschäftsführer ComImpact mit BKW-CEO Robert Itschner im Gespräch über die digitale Transformation der BKW. (Bild: Franzisca Ellenberger)
- von links: Marcel Oppliger (Dreifive), Adrian Wenzl (Webrepublic) und Renato Steck (Farner Consulting). (Bild: Franzisca Ellenberger)
- Markus Niederhäuser (ZHAW) und Nicola Sollberger (Economiesuisse). (Bild: Franzisca Ellenberger)
- Martina Rettenmund (SBB) und Jürg Weber (Aclevion). (Bild: Franzisca Ellenberger)
- Von links: Michèle Westhuis (Swisscom), Jürg Weber (Aclevion) und Lukas Zihlmann (Swiss Reputation Group). (Bild: Franzisca Ellenberger)
Den Jubiläumsanlass im Berner Lokal Lorenzini prägte ein Gespräch zwischen Geschäftsführer Andreas Jäggi und Ehrengast Robert Itschner, CEO der BKW. Im Zentrum stand, wie der Energie- und Infrastrukturkonzern Digitalisierung und künstliche Intelligenz angeht.
Den Bezug zur Kommunikationspraxis stellte Martin Schweikert her, Kommunikationschef der BKW und Mitglied des Vereins. «Fundierte Comm-Tech-Kompetenzen sind für Kommunikationsteams unverzichtbar. Ohne sie wird es in Zukunft keine strategische Kommunikation mit Wirkung geben», lässt sich Schweikert in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)
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