PPR Media Relations: Walt Disney Company als Neukundin gewonnen

PPR Media Relations hat Walt Disney Company Switzerland als Neukundin gewonnen. Die Zürcher Agentur unterstützt die Firma neu bei der schweizweiten PR-Arbeit, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

So erstellt und realisiert die Agentur PR-Konzepte für die Vermarktung von Filmen und anderen Produkten innerhalb des Schweizer Marktes. Zusätzlich entwickelt PPR Media Relations für Walt Disney visuelle PR wie beispielsweise die Produktion von Bildern und Videos.

The Walt Disney Company ist ein international führendes Entertainment-Unternehmen, ein bekanntes Media-Unternehmen sowie ein Filmverleiher und Anbieter von Home-Entertainment-Produkten. Neben einem vielfältigen Lizenz- und Merchandising-Geschäft sowie Live-Entertainment-Veranstaltungen vertreibt die Firma auch Filme und Serien an Schweizer TV-Sender und an diverse Digitalplattformen. (pd/as)