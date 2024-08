SVP: Weltwoche-Verleger Köppel springt für Blocher ein

Publiziert am 08.08.2024

Da der traditionelle SVP-Redner Christoph Blocher seinen Rückzug bekannt gegeben hatte, war unklar, wie es mit der Veranstaltung weitergehen würde. Zumindest 2025 springt Weltwoche-Verleger Roger Köppel in die Bresche. Dies sagte SVP-Kantonalpräsident Domenik Ledergerber gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. Wie es in den folgenden Jahren weitergeht, liess Ledergerber noch offen.

An der Albisgüetli-Tagung in Zürich treffen sich seit 36 Jahren die SVP-Mitglieder. In diesem Jahr waren es rund 1000. Geprägt war die Tagung stets durch die Reden Blochers und meistens der jeweiligen Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten. Diverse Male sagten diese aber ab, zuletzt Viola Amherd (Mitte) in diesem Jahr, aus terminlichen Gründen. An ihrer Stelle hielt der oberste Gewerkschafter und SP-Ständerat Pierre-Yves Maillard die Gegenrede zur AHV. (sda/nil)